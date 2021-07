Urlaub in Italien, Spanien und Co? Das muss nicht sein! Baden-Württemberg lockt mit verschiedensten Ausflugszielen. Eine Auswahl davon haben wir hier für Sie zusammengefasst.

In Baden-Württemberg sind die Sommerferien gestartet. Für viele heißt das: Koffer packen und ab in den Urlaub. Dabei ist Reisen in Zeiten von Corona gar nicht mal so einfach. Jedes Land hat andere Einreisebestimmungen, die sich täglich ändern können. Und es ist auch gar nicht nötig, weit zu reisen, um einen gelungenen Urlaub zu verbringen. Denn in Baden-Württemberg liegen zahlreiche Ausflugsziele direkt vor der Haustür. Eine Auswahl davon haben wir Ihnen hier zusammengestellt:

Meterhohe Wasserfälle, tiefblaue Seen oder Berge mit atemberaubender Aussicht: Naturliebhaber kommen in Baden-Württemberg voll auf ihre Kosten. Auf der schwäbischen Alb, knapp eine Stunde hinter Stuttgart, findet man etwa den Uracher Wasserfall. Dieser stürzt sich in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) 37 Meter in die Tiefe und kann nach einer kurzen Wanderung besichtigt werden.

37 Meter fällt der Uracher Wasserfall in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) ins Tal. Der Wald drum herum lädt zu einer Wanderung ein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Aber nicht nur auf der schwäbischen Alb, auch im Schwarzwald findet man Wasserfälle. Im Landkreis Baden-Baden können beispielsweise die Geroldsauer Wasserfälle bei einem Spaziergang erkundet werden.

Sie suchen stattdessen Abkühlung im kühlen Nass? Zahlreiche Seen im Land laden zum Baden oder Tretboot fahren ein. Etwa der Bodensee im Süden Baden-Württembergs, der Mummelsee oder der Titisee, die beide im Schwarzwald zu verorten sind. Einen Ausflug zum Bodensee kann man auch direkt mit einem Besuch der Blumeninsel Mainau oder dem Zeppelinmuseum in Friedrichshafen verbinden.

Und die Natur im Land kann noch mehr. So kann man sich bei einem Spaziergang um den Blautopf in Blaubeuern (Alb-Donau-Kreis) in ferne Länder träumen.

Der Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) erinnert mit seiner türkisblauen Oberfläche eher an die Karibik als an Baden-Württemberg. SWR Luisa Bleich | SWR

In Baden-Württemberg laden gleich mehrere Freizeitparks zu einem Besuch ein. Einrichtungen wie das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) oder Tripsdrill in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) haben seit einigen Wochen wieder geöffnet und locken Jung und Alt mit verschiedenen Attraktionen an. In Rust im Ortenaukreis findet man außerdem Deutschlands größten Freizeitpark, den Europapark. In den Parks gilt eine Maskenpflicht beim Anstehen, wenn man eine Attraktion nutzt und in geschlossenen Räumen.

Ob Shoppen in der Großstadt oder gemütlich an alten Fachwerkhäusern entlang flanieren: Die Städte im Land sind vielseitig. Zum Schaufensterbummel laden Fußgängerzonen beispielsweise in Stuttgart, Mannheim, Freiburg oder Heidelberg. Fachwerk zu bestaunen gibt es unter anderem in Tübingen. Die Stadt lässt sich auch wunderbar vom sogenannten Stocherkahn erkunden, der auf dem Neckar fährt.

Die Tübinger Altstadt ist bekannt für ihre bunten Fachwerkhäuser. Auf dem angrenzenden Neckar kann man vom Tretboot, Ruderboot oder Stocherkahn aus die Stadt erkunden. SWR Luisa Bleich | SWR

Baden-Württemberg ist außerdem die Heimat von sechs UNESCO Welterbestätten. Seit einigen Tagen zählt dazu als Teil der "Great Spa Towns of Europe" auch der Kurort Baden-Baden. Bei einem Spaziergang durch die historische Innenstadt oder durch die Lichtentaler Allee kann die Welterbestätte aus nächster Nähe betrachtet werden.

Einmal fühlen wie ein Prinz oder eine Prinzessin: Das ist in den Burgen und Schlössern im Land kein Problem. So zum Beispiel in der Burg Hohenzollern im Zollernalbkreis. Führungen finden hier zwar noch nicht statt, dafür könnne die Schauräume auf eigene Faust erkundet werden. Wer stattdessen bei einer geführten Tour mehr über die Vergangenheit eines Schlosses erfahren will, ist im Schloss Lichtenstein im Landkreis Reutlingen an der richtigen Adresse. Das Schloss auf der schwäbischen Alb ist auch als "Märchenschloss Württembergs" bekannt.

Auch das Schloss Heidelberg kann wieder im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Im Residenzschloss Ludwigsburg finden sogar spezielle Führungen für Familien statt.

Urlaub in BW: Für jeden was dabei

Egal ob Entspannung oder Action, Natur oder Stadt - Baden-Württemberg hat einiges zu bieten. Bestimmt ist auch für Sie das richtige Ausflugsziel mit dabei!