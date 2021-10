Ausfall bei Facebook, Whatsapp und Instagram: So reagiert das Netz

Ein ungewöhnlich langer Total-Ausfall hat bis tief in die Nacht Millionen Nutzern von Facebook, Whatsapp und Instagram zugesetzt. Die Menschen nahmen es mit Humor und suchten sich Alternativen.

Der massive und mehrstündige Ausfall des Online-Riesen Facebook und seiner Tochterdienste Instagram, Whatsapp und Messenger ist behoben. Seit Mitternacht mitteleuropäischer Sommerzeit waren die Facebook-Dienste nach und nach wieder erreichbar.

Stundenlanger Ausfall mehrerer Plattformen

Nutzer hatten über Stunden erfolglos versucht, auf ihre Konten bei Facebook zuzugreifen, den Fotodienst Instagram zu nutzen oder über den Messengerdienst Whatsapp Nachrichten zu verschicken. Facebook-Usern wurde ab circa 18 Uhr am Dienstag zum Beispiel die Fehlermeldung angezeigt: "Etwas ist schief gelaufen. Wir arbeiten daran und werden es so schnell wie möglich beheben." Zum Teil war die Seite auch überhaupt nicht erreichbar und wurde als "offline" gekennzeichnet. Whatsapp-Nachrichten wurden nicht zugestellt, der Fotodienst-Instagram nicht aktualisiert.

Facebook bat um Entschuldigung - über den Konkurrenzdienst "Twitter". dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Mykola Tys

Konzern drückt den Reset-Knopf

Die Techniker des Konzerns rangen rund sieben Stunden mit einem massiven Ausfall, den der Konzern offenbar selbst verschuldet hatte. Facebook sprach von einer fehlerhaften Konfigurationsänderung. Dadurch sei der Datenverkehr zwischen den Rechenzentren zusammengebrochen. Die Störung war so schwer in Griff zu bekommen, dass Facebook sogar ein Team in sein Rechenzentrum im kalifornischen Santa Clara schicken musste, um einen "manuellen Reset" der Server zu versuchen. Das ist in etwa so, wie wenn man am PC zu Hause den Reset-Knopf drückt, weil nichts mehr geht - ein für viele ungewöhnliches Vorgehen bei einem Weltkonzern mit Millionen Nutzern.

Bücher lesen, reden, schlafen - so reagieren die Menschen

Die Facebook-Nutzer nahmen die massiven Störungen offenbar größtenteils mit Humor, wie Reaktionen unter einem Post der Accounts von SWR Aktuell zeigen:

🤯 Mehr als fünf Stunden mussten wir es ohne Instagram und Facebook aushalten. Jetzt scheinen beide Netzwerke wieder zu funktionieren.Posted by SWR Aktuell on Monday, October 4, 2021

Gefragt wurde, was man gemacht hatte, weil immerhin drei Kommunikationsmöglichkeiten mit einem Schlag ausgefallen waren.

Viele erzählten in Kommentaren, dass sie zu ganz klassischen Freizeitmöglichkeiten wechselten:

Ich habe telefoniert, persönlich geredet, wow

Sport gemacht und mal früher schlafen gegangen

Ein tolles Buch gelesen

Piano gespielt

Haben Kniffel gespielt

Ich habe gemerkt das ich meine Wohnung mit einem 12 jährigen teile.... der Junge scheint nett zu sein... Er heißt Justin und sagt er sei mein Kind....

Oder entwickelten eher ungewöhnliche (?) Aktivitäten:

Ich habe meine Klopapier und Nudel Vorräte im Bunker gezählt und gewartet was passiert….

Der Pfarrer hat uns aufgesucht

War noch nie so schnell aufm klo ...

Sudoku und Italienische Vokabeln geübt

Spekuliert wurde, ob sich gezwungermaßen mehr Romantik entwickelt:

Bin mal auf die Geburtenrate in 9 Monaten gespannt

Hab mit meiner Frau geredet....wirklich nette Person

Ich hab mich mal mit dem vermeintlich fremden in meiner Wohnung unterhalten.

Manche entdeckten auch technische Alternativen:

Mal wieder SMS geschrieben und gemerkt was wir nicht mehr benötigen

…zu "Signal" gewechselt…

Tik Tok und Snap ging hahahha

Clubhouse lol

Apropos, auch auf Twitter wurde kommentiert, wohlwissend, dass man hier nicht betroffen war :

@SWRAktuellBW Welche Zeit ohne Social Media? Twitter hat doch die ganze Zeit funktioniert. Facebook & Instagram habe ich noch nie genutzt und WhatsApp ist auch nicht so wichtig ich bin auch per Signal, Threema oder zur Not auch SMS erreichbar.

@SWRAktuellBW Außer irgendwelcher Helikoptereltern, die die neuesten Corona-Nachrichten bei ihrer Lieblingslokalzeitung kommentieren verwendet doch eh niemand mehr Facebook.

@SWRAktuellBW Auf Twitter über die Memes gelacht, kurz auf Clubhouse Witze gerissen und dann über Discord mit Leuten gequatscht und nebenbei gemeinsam gezockt.

Fazit des Ausfalls: