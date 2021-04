Innerhalb der vergangenen vier Monate ist der Anteil der Corona-Mutationen im Land rasant angestiegen. Bei den nachgewiesenen Fällen haben die Varianten den Wildtyp inzwischen weitgehend verdrängt.

Die Corona-Mutationen haben das ursprüngliche Virus in Baden-Württemberg weitgehend verdrängt. Nachdem in der letzten Januarwoche nur rund sieben Prozent aller positiven Tests auf die ansteckenderen Varianten entfielen, waren es Anfang März bereits über 50 Prozent. Innerhalb des Monats März breiteten sich die Mutationen noch dynamischer aus und stiegen auf einen Anteil von über 80 Prozent. Vergangene Woche entfielen unter allen nachgewiesenen Fällen dann 95 Prozent auf Virusvarianten, wie die Zahlen des Verbands der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) zeigen.

Variantennachweise vor allem bei mittleren Altersgruppen

Seit dem ersten Nachweis einer Virusvariante in Baden-Württemberg am 24. Dezember 2020 wurden dem Landesgesundheitsamt 85.291 Fälle mit Hinweisen auf "besorgniserregende Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wie sie beispielsweise in Großbritannien und Südafrika entdeckt worden waren.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen war in den mittleren Altersgruppen am höchsten. So haben die Labore die meisten Varianten in absoluten Zahlen aktuell in der Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren festgestellt - dicht gefolgt von der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. Auch bei Kindern bis 9 Jahren ist die Anzahl der Variantennachweise demnach höher als bei Menschen ab 70.

Mutation aus Großbritannien am häufigsten nachgewiesen

Bei 81.119 Fällen liegen dem Landesgesundheitsamt Informationen dazu vor, um welchen Variantentyp es sich handelt. Demnach wurde bei 80.156 Fällen die Variante aus Großbritannien (B.1.1.7) nachgewiesen. Auf die Mutante aus Südafrika (B1.351) entfallen 934 Fälle und bei 29 Fällen besteht Verdacht auf einen Nachweis der Variante aus Brasilien (B1.1.28 P1). Somit hat sich die Häufigkeitsverteilung - mit den meisten Nachweisen der britischen und der südafrikanischen Mutationen - nicht geändert.

Was steckt hinter den Bezeichnungen der Varianten?

Die erste Probe, in der die Variante aus Großbritannien nachgewiesen wurde, stammt aus dem September vergangenen Jahres. Die Mutation aus Südafrika wurde im Dezember entdeckt. Vermutet wird, dass sie entstand, weil ein hoher Anteil der Bevölkerung schon eine Corona-Infektion durchgemacht hatte. Die auch als brasilianische Variante bekannte Virus-Mutation ("Variante B.1.1.28P.1") wurde in Japan entdeckt, kommt aber aus Brasilien. Das südamerikanische Land gehört zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern.

Die Bezeichnungen aus Buchstaben und Zahlen, wie B.1.1.7 für die zunächst in Großbritannien entdeckte Mutante, erlaubt es Fachleuten, die Verwandtschaftsverhältnisse in einer Art Corona-Stammbaum nachzuvollziehen. Auch wenn manchmal von "der britischen Variante" die Rede ist: Die genaue Herkunft ist ungeklärt. Die Variante wurde dort aufgrund der guten Überwachung gefunden.