Ende der Corona-Impfzentren in Baden-Württemberg: Ausbleibende Zweitimpfungen befürchtet

Ende September sind die Corona-Impfzentren in Baden-Württemberg Geschichte. Arztpraxen sollen dann ihre Aufgabe übernehmen. Vor allem mit Blick auf die Zweitimpfungen gibt es daran Kritik.

Vor der Schließung der Impfzentren Ende September gibt es Befürchtungen, die Impfkampagne im Südwesten könnte dadurch insbesondere mit Blick auf die Zweitimpfungen ins Stocken geraten. "Wir stellen derzeit fest, dass viele Menschen, die jetzt zur Erstimpfung kommen, keinen Hausarzt haben", teilte Agnes Christner, Bürgermeisterin in Heilbronn, mit. Durch die Schließung der Impfzentren könnten deshalb Zweitimpfungen ausbleiben. Darum halte man es für wichtig, dass es auch nach dem 30. September weiterhin niedrigschwellige Impfangebote gebe, so Christner.

Bis zum Ende der vergangenen Woche wurden demnach allein im Kreisimpfzentrum Heilbronn und den dazugehörigen Impfbussen rund 1.400 Menschen erstmals geimpft, deren Zweitimpfung in die Zeit nach der Schließung der Impfzentren fällt.

Bleiben viele Menschen ohne Zweitimpfung?

Bereits vergangene Woche hatte Markus Müller, der Leiter des Kreisimpfzentrums am Standort in Oberesslingen, vor der Schließung gewarnt. Er berichtete von verzweifelten Menschen, die keinen Hausarzt haben oder einen, der nicht impfe. Dies gelte auch insbesondere für die 12- bis 17-Jährigen, die ins Impfzentrum kommen, da ihr Kinderarzt nicht impfe. Da es für diese Menschen sehr schwierig sei, in einer anderen Praxis einen Termin für eine Impfung zu bekommen, befürchtet Müller, dass viele der jetzt Erstgeimpften unvollständig geimpft bleiben. Er verwies darauf, dass im Nachbarbundesland Bayern die Impfzentren bis Ende April 2022 geöffnet bleiben sollen.

Ministerium: Kaum noch Menschen in Corona-Impfzentren

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums betonte, inzwischen kämen kaum noch Menschen in die Impfzentren und ein Dauerbetrieb der Zentren sei von Anfang an nicht vorgesehen gewesen. Das Land setzt ab Oktober zur Ergänzung der Impfkapazitäten in der Regelversorgung durch die Arztpraxen auf 30 mobile Impfteams, die vor allem für Drittimpfungen etwa in Pflegeheimen und bei Impfaktionen in Städten zum Einsatz kommen sollen.

In Baden-Württemberg sind etwa 61,47 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig geimpft (Stand: 17.9.). Damit liegt Baden-Württemberg weiter unter dem Bundesschnitt (62,83 Prozent). Weitere 2,8 Prozent im Land haben bislang nur eine Impfung bekommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Impfquoten in Süddeutschland zuletzt kritisiert.