Studie: Ausbaubedarf bei Ganztagsgrundschulen niedriger als gedacht

Der Ausbaubedarf in der Ganztagsbetreuung in baden-württembergischen Grundschulen ist nicht so hoch wie zuletzt angenommen. Das geht aus neuen Berechnungen des Deutschen Jugend-Instituts und der Technischen Universität Dortmund hervor. Gleichwohl hat Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen und Bayern weiter den höchsten Ausbau- und Personalbedarf. Nach der Studie muss die grün-schwarze Landesregierung bis zum Schuljahr 2026/2027 zusammen mit den kommunalen Schulträgern zwischen 54.000 und 76.000 neue Ganztagsplätze schaffen. Dann könnte das Land den Rechtsanspruch neu eingeschulter Kinder gewährleisten, den Bundestag und Bundesrat im September beschlossen haben. Zuletzt hatte es geheißen, Baden-Württemberg müsse über 200.000 neue Plätze schaffen, damit dies gelingt.