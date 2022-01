Klimaschutzmanager für BW-Hochschulen

Baden-Württemberg will den Klimaschutz an seinen Hochschulen ausbauen. Dazu sollen an neun Standorten Klimaschutzmanagerinnen und -manager eingestellt werden. Laut Finanz- und Wissenschaftsministerium sollen sie auch für alle anderen Hochschulen im Land eine Schnittstelle zur Landesbauverwaltung bilden, um etwa Verfahren effizienter zu gestalten. Klimaschutzmanager soll es unter anderem an den Hochschulen in Offenburg, Mannheim und Karlsruhe sowie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und der Hochschule der Medien in Stuttgart geben.