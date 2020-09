Auch in diesem Jahr konnten vor der großen Rennwoche in Iffezheim (Landkreis Rastatt) wieder zahlreiche Jungpferde, sogenannte Jährlinge, ersteigert werden. Tiere mit einem guten Stammbaum können dabei mehrere hundertausend Euro einbringen.

Mit zehn Rennen startet am Samstag die "Große Woche" auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Die Veranstaltung findet wegen Corona in diesem Jahr unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. An jedem der fünf Renntage dürfen jeweils nur 500 Zuschauer live vor Ort dabei sein. Rennveranstalter Baden Racing befürchtet durch die Corona-Beschränkungen massive Einnahmeverluste.