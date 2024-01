Trotz vereinzelter Unfälle und Schäden, sei in Baden-Württemberg die brisante Wetterlage einigermaßen glimpflich verlaufen, so SWR-Wetterexperte Michael Kögel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor gefährlichem "Glatteis-Regen" gewarnt. Dass alles nicht so schlimm verlaufen ist, liege auch an der guten Arbeit der Winter- und Streudienste, so Kögel.