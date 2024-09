Wegen eines Schadens an der Oberleitung sind am Mittwochnachmittag etliche Züge vom und zum Stuttgarter Hauptbahnhof ausgefallen. Am frühen Abend normalisierte sich der Zugverkehr langsam, einzelne Bahnen fuhren wieder. Der Schaden an der Oberleitung konnte nach Angaben der Bahn behoben werden.