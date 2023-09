per Mail teilen

Am Dienstagvormittag sind die Menschen in BW erneut aufgerufen, Strom zu sparen. Denn der Norden liefert zuviel Strom. Deswegen muss Gegendruck aufgebaut werden.

Zwischen 10 und 12 Uhr am Dienstag sollten die Menschen in Baden-Württemberg möglichst wenig Strom verbrauchen. Das teilte der Netzbetreiber TransnetBW über die App "StromGedacht" mit. In diesem Zeitraum steht die App aktuell auf orange - das heißt, dann die Stromsituation angespannt. Stromabschaltungen sind demnach jedoch nicht zu befürchten. Allerdings müsse TransnetBW mehr als gewöhnlich dafür tun, das Netz stabil zu halten.

Stromspar-Appell wegen zuviel Druck auf der Stromleitung

Hintergrund ist, dass die Stromleitungen aus dem Norden in den Süden zu stark ausgelastet seien. Daher müssten große Strommengen aus konventionellen Kraftwerken aus dem Ausland abgerufen werden, heißt es laut Mitteilung in der App.

Die große Energiemenge aus dem Norden bewegt sich normalerweise von sich aus im Netz nach Süden. Dabei könnten aber die noch nicht ausgebauten Übertragungsleitungen in Mitteldeutschland beschädigt werden. Daher muss in Baden-Württemberg einen Gegendruck im Stromnetz aufgebaut werden.

Bereits im Frühjahr hatte der Energieversorger an mehreren Tagen appelliert, weniger Strom zu verbrauchen. Auch damals führten die hohen Mengen Strom aus dem Norden zu dem Sparaufruf.