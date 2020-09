Kinder sollen in die Schule gehen oder radeln - und sich nicht von den Eltern im Auto fahren lassen. Dazu haben das Deutsche Kinderhilfswerk, der Verkehrsclub Deutschland und der Verband Bildung und Erziehung zum Schulstart in Baden-Württemberg am kommenden Montag aufgerufen. Ein morgendlicher Fußmarsch fördere die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder. Bewegung an der frischen Luft sei gesund und umweltfreundlich. Die Verbände forderten Auto- und Lkw-Fahrer zur Rücksichtnahme im Verkehr auf. Zudem sollen Lehrer das Thema Mobilität im Unterricht ansprechen, Kommunen mehr Roller- und Fahrradständer bauen und zeitweise Durchfahrtsbeschränkungen in Straßen vor Schulen einrichten.