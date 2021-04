Die designierten Koalitionspartner Grüne und CDU wollen angesichts der schwierigen Haushaltslage offenbar prüfen, ob die milliardenschwere Baden-Württemberg-Stiftung aufgelöst werden soll. Entsprechende Überlegungen wurden am Mittwoch in Regierungskreisen bestätigt. Das Vermögen der überparteilichen Baden-Württemberg-Stiftung liegt bei 2,3 Milliarden Euro. Schon vor knapp zehn Jahren wurde eine mögliche Auflösung erwogen, dann aber doch nicht vollzogen. Im Landeshaushalt von Baden-Württemberg klaffen wegen der Corona-Pandemie derzeit große finanzielle Lücken. Allein im Jahr 2022 fehlen dem Land 3,6 Milliarden Euro, 2023 werden es etwa 3,7 Milliarden Euro sein und 2024 knapp 4,1 Milliarden. Das Vermögen der Stiftung stammt aus dem Verkauf von Landesanteilen am Energiekonzern EnBW an den französischen Konzern EDF. Jedes Jahr schüttet die Baden-Württemberg-Stiftung 30 bis 40 Millionen Euro aus. Sie fließen in Forschungs-, Bildungs- und Nachhaltigkeitsprojekte.