Auffrischungsimpfungen in Baden-Württemberg für Menschen über 60 möglich

Seit Dienstag können sich in Baden-Württemberg auch Personen ab 60 Jahren ein drittes Mal gegen Corona impfen lassen. Damit sollen Risikogruppen besser geschützt werden.

Schon ab dem 1. September konnten sich bestimmte Gruppen die Auffrischungsimpfung verabreichen lassen. Beispielsweise Menschen in Pflegeeinrichtungen mit einer Immunschwäche und alle, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Nun sei das "bei individuellem Wunsch nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung" auch für Über-60-Jährige möglich, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

Die Auffrischungsimpfung könne allerdings erst dann erfolgen, wenn die Zweitimpfung (oder im Fall von Johnson & Johnson bzw. bei Genesenen: Die einmalige Impfung) mindestens sechs Monate zurückliegt. Das müssten die Personen vor der Impfung nachweisen.

Auffrischungsimpfungen ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen

Auffrischungsimpfungen sollen ausschließlich mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna durchgeführt werden. Falls die ersten beiden Impfungen bereits mit einem mRNA-Impfstoff erfolgt sind, so soll die Auffrischungsimpfung mit dem mRNA-Impfstoff desselben Herstellers durchgeführt werden. Auch Personen, die eine Kreuzimpfung mit Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff erhalten haben, sollen den mRNA-Impfstoff desselben Herstellers als Auffrischimpfung erhalten.

Damit würde beispielsweise eine Person, die zuerst mit Astrazeneca und später mit Biontech/Pfizer geimpft wurde, die Auffrischungsimpfung mit Biontech/Pfizer bekommen. Eine Person, die Erst- und Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Moderna erhalten hat, soll entsprechend auch eine Auffrischungsimpfung mit diesem Impfstoff kriegen. Bei Personen, die bisher ausschließlich mit den Vektorimpfstoffen von Astrazeneca bzw. Johnson und Johnson geimpft wurden, können für die Auffrischung beide mRNA Impfstoffe verwendet werden. Für die Auffrischimpfung ist eine einzelne Impfdosis ausreichend.

Auffrischungsimpfung als Antwort auf einen nachlassenden Immunschutz

Laut Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sollen mit der dritten Impfung besonders gefährdete Menschen weiterhin gut gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt werden. Die Zahl der belegten Intensivbetten sei zwar derzeit stabil, doch müsse man die Situation sorgfältig im Auge behalten. "Umso wichtiger ist es, die zahlreichen Impfangebote im Land wahrzunehmen," so der Gesundheitsminister. Studien sollen gezeigt haben, dass sich durch eine solche "Booster"-Impfung deutlich mehr Antikörper bilden können.

Alle Gruppen, für die diese Impfung aktuell empfohlen wird, können sie noch bis zum 30. September im Impfzentrum erhalten. Zusätzlich und in der Zeit nach diesem Datum ist eine Auffrischungsimpfung in Hauspraxen oder bei Betriebsärzten möglich. Nach der Schließung der Impfzentren wird es noch 30 mobile Impfteams im Land geben. Diese werden weiterhin Menschen direkt vor Ort in den Heimen und Einrichtungen impfen. Daneben sind Auffrischungsimpfungen auch bei den Vor-Ort-Impfaktionen in den Stadt- und Landkreisen möglich.