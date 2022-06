per Mail teilen

Vor fünf Wochen ist ein Mann nach einer Festnahme durch die Polizei in Mannheim gestorben. Videos der Polizeiaktion haben danach in den sozialen Medien für viel Kritik und zu vielen Diskussionen über Polizeigewalt geführt. Seit gut einer Woche versucht die Polizei in Mannheim mit Deeskalationsteams verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.