Audi und Porsche stoppen Fahrzeuglieferung nach Russland

Als VW-Tochterfirmen haben Audi und Porsche ihre Geschäfte mit Russland vorläufig eingestellt. Grund dafür ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Porsche und Audi setzen ihre Russland-Geschäfte wegen des Krieges gegen die Ukraine aus. Aufgrund der aktuellen Situation haben die Volkswagen-Tochterfirmen die Auslieferung von Fahrzeugen nach Russland mit sofortiger Wirkung gestoppt, teilte ein Sprecher am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Autobauer ziehen mit der weitgehenden Unterbrechung der Geschäfte in Russland die Konsequenzen aus einer "von starker Unsicherheit und den aktuellen Verwerfungen geprägten Gesamtsituation".

Der Sprecher sagte, "wir hoffen weiterhin auf eine Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie". Man sei überzeugt, dass eine nachhaltige Lösung des Konflikts nur auf Grundlage internationalen Rechts erfolgen könne. "Bei allen Aktivitäten vor Ort stehen die Sicherheit und Unversehrtheit der Menschen an erster Stelle."

VW stellt Produktion an russischen Standorten ein

Volkswagen hat außerdem die Fertigung an den russischen Standorten Kaluga und Nischni Nowgorod eingestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit folgt der Konzern dem Vorbild anderer Autohersteller wie Mercedes-Benz und BMW, die ebenfalls keine Autos mehr nach Russland verkaufen und ihre Produktion vor Ort gestoppt haben. Deutsche Autobauer und Zulieferer betreiben insgesamt 43 Werke in Russland.