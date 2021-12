Drohbriefe an BW-Landtagspräsidentin und Bundesverfassungsgericht

Drohbriefe an Politiker und Medien kündigen "blutigen Widerstand" gegen eine mögliche Impfpflicht an. In Baden-Württemberg gehen sie an Bundesverfassungsgericht und Landtag.

Das Landeskriminalamt in Stuttgart hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und der baden-württembergische Landtag in Stuttgart Drohbriefe erhalten haben. Auf SWR-Anfrage erklärte ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts, das Drohschreiben sei dort in der vergangenen Woche eingegangen. Den zweiten Drohbrief hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) erhalten, wie ein Landtagssprecher am Mittwoch bestätigte. Bundesweit mehr als zwölf Drohbriefe versandt Die Drohbriefe stehen offenbar im Zusammenhang mit mehreren Schreiben, die bundesweit versandt worden sind. Nach Informationen des RBB und Recherchen von ARD-Hauptstadtstudio und des Politikmagazins Kontraste enthielten die Sendungen ein in Alufolie eingewickeltes Stück Fleisch und den schriftlichen Hinweis: "Das Fleisch ist mit ausstrahlenden Covid-19-Viren und mit Zyklon B durchseucht. Der Widerstand gegen die Impfung und die Maßnahmen wird blutig und unappetitlich". Corona-Proteste Drohschreiben an Politiker und Medien Politiker, Medien und Institutionen haben Drohschreiben erhalten, in denen "blutiger Widerstand" gegen die geplante Impfpflicht angekündigt wird. Sie zeigen, wie sehr sich die Pro… mehr... Laut ARD-Informationen sind deutlich mehr als zwölf solcher Drohbriefe verschickt worden - etwa an Bundestagsabgeordnete, mehrere Medien und Berlins Regierenden Bürgermeister, Michael Müller (SPD). Gefahrenstoffe wurden bei kriminaltechnischen Untersuchungen in den Sendungen wohl keine gefunden. "Ausstrahlende Covid-19-Viren" gibt es ohnehin nicht. Zyklon B hingegen ist die Bezeichnung für ein Insektengift, das Blausäure enthält und auch für Menschen tödlich ist. Die Nazis setzten Zyklon B zum systematischen Massenmord insbesondere im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ein. Konkrete Hinweise zu den Urhebern der Drohbriefe gibt es laut ARD-Informationen bisher nicht.