Ob mit Sprengstoff, Schusswaffe oder Farbe: Blitzer leben hierzulande gefährlich. Immer wieder kommt es in Baden-Württembergs Städten zu Attacken auf die Radarfallen.

Radarfallen sind bei den meisten Autofahrern unbeliebt, teils sogar verhasst. Doch mancherorts scheint die Wut auf die Blitzgeräte besonders groß. Beispiel: Heilbronn. Erst vor einer Woche wurde in der Heilbronner Innenstadt ein mobiler Blitzer-Anhänger gesprengt. Dabei seien einzelne Teile des Anhängers mehrere Meter weit geschleudert worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Immer mehr Angriffe auf Blitzer

Doch die Tat offenbart ein Muster: Immer häufiger werden in Heilbronn Blitzer beschädigt, wie Polizeisprecher Daniel Fessler gegenüber dem SWR erklärt. So habe die Bereitschaft, stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessgeräte zu zerstören, in den letzten Jahren stark zugenommen.

"Von 2016 bis 2019 hatten wir jeweils immer nur zwei Fälle und 2020 dann schon zehn Fälle. Der Schaden beläuft sich meist zwischen 50 und 5.000 Euro", so Fessler.

Generell keine Zunahme an Attacken

Auch in anderen baden-württembergischen Städten kommt es immer wieder zu Angriffen auf Blitzer. Doch eine Zunahme, wie im Fall von Heilbronn, war andernorts nicht festzustellen. So habe es in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr sechs Angriffe auf stationäre Blitzer gegeben. In vier Fällen seien sie laut Stadt mit Farbe beschmiert worden. Zweimal hätten die Täter die Anlagen beklebt.

Durch entsprechende Reinigung seien die Blitzer jedoch schnell wieder einsatzfähig gewesen. Auch die zerstörte Blitzer-Anlage in Heilbronn war bereits einen Tag später wieder durch ein funktionstüchtiges Modell ersetzt worden.

Wo dürfen Blitzer stehen? Hier finden Sie die Antworten des ADAC Regionalclubs Württemberg zu häufig gestellten Fragen rund um Blitzer-Anlagen. In welchem Abstand dürfen Blitzer in Baden-Württemberg voneinander aufgestellt sein? ADAC: Eine genaue Regelung dazu gibt es nicht in der Richtlinie. In vielen Richtlinien sind Mindestabstände zwischen dem Schild und der Messanlage vorgeschrieben. Baden-Württemberg hat keine Abstandsvorgabe, hier könnte unmittelbar nach einem Verkehrszeichen geblitzt werden. Theoretisch könnten außerdem zwei Blitzer direkt hintereinanderstehen. Dadurch würde die Polizei oder Kommune jedoch an Akzeptanz für ihre Maßnahme einbüßen und auch der Gedanke der Verkehrssicherheit ginge verloren. In der Richtlinie heißt es: "Um bei den Verkehrsteilnehmenden Akzeptanz zu erzielen, sind Überwachungsmaßnahmen durch umfassende Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten". Zwei direkt hintereinander platzierte Blitzer wären jedoch nur schwer zu erklären. Wie sind die Regeln in anderen Bundesländern? Wo wird es kulanter oder womöglich noch strenger gehandhabt? ADAC: Neben Baden-Württemberg schreiben auch die Bundesländer Hamburg und Nordrhein-Westfalen keinen Mindestabstand vor. In den anderen Bundesländern bewegen sich die Abstandsangaben zwischen 100 und 200 Metern. Beispielsweise in unserem Nachbarland Bayern sind es 200 Meter. Sagt die Richtlinie auch etwas darüber, wo die Blitzer stehen sollten? ADAC: Bei mobilen Blitzern liegt der Standort im Ermessen der Beamten. Bei stationären Blitzern spielen meist davor durchgeführte Verkehrsschauen eine große Rolle. So werden Blitzer an Orten platziert, die durch eine Anhäufung von Unfällen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen sind. Des Weiteren kommen sie an besonders schützenswerten Orten wie die Umgebung von Schulen, Altersheimen oder in Umweltzonen zum Einsatz. Durch diese nachvollziehbare Platzierung wird auch die Akzeptanz in der Öffentlichkeit erzielt. Dürfen private Unternehmen in Baden-Württemberg Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr vornehmen? Die Geschwindigkeitsmessung durch private Unternehmen ist in Baden-Württemberg untersagt.

Geld- oder Freiheitsstrafe für Sachbeschädigung

Ob es sich bei der Tat um reine Zerstörungswut handelte, oder ob ein Raser vielleicht versuchte einer Strafe zu entgehen, muss die Polizei nun ermitteln. So oder so, eine teure Aktion: Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Polizei geht von einer fünfstelligen Summe aus. Das Modell, das in Heilbronn zerstört wurde, kostet laut Polizei - je nach Hersteller - rund 130.000 Euro. Die Polizei Heilbronn bittet um Hinweise von Zeugen. Die Zerstörung eines Blitzers gilt als Sachbeschädigung, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft wird.