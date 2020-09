per Mail teilen

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat 90 Regionen benannt, die in Deutschland für die Endlagerung von Atommüll infrage kommen. Auf der am Montag veröffentlichten Liste stehen unter anderem Regionen entlang der Donau sowie Teile des Bodensee-Raums.

Ebenfalls betroffen ist die Region um Ulm und Heidenheim und Teile des Schwarzwalds als eine Region, die sich Richtung Osten über Bayern bis an die tschechische Grenze zieht. In ganz Deutschland kommen 240.000 Quadratkilometer in die engere Auswahl. Das ist mehr als die Hälfte der Landesfläche.

Alpenvorland und Teile der Schwäbischen Alb nicht dabei

Voraussetzung für einen möglichen Standort als Atommüll-Endlager ist, dass es dort Salzstöcke, Tonschichten oder Granitschichten gibt, die das unterirdische Endlager einschließen können. Der Standort muss mindestens 300 Meter unter der Erde liegen und für eine Million Jahre sicher sein. Dafür wurden auch Daten über Erdbebensicherheit, Grundwasser, Vulkanismus und Bewegungen des Untergrunds ausgewertet. Ausgeschieden sind deshalb einige Regionen im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb rund um Tübingen und im Alpenvorland am Bodensee.

Hier gelangen Sie zu einer Übersicht der Teilgebiete

Auch Gorleben ausgeschieden

Auch der niedersächsische Salzstock Gorleben findet sich wegen geologischer Mängel nicht auf der Liste. "Gorleben ist nicht der bestmögliche Standort", sagte Steffen Kanitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Montag. Unter anderem weise der Salzstock ein nicht intaktes Deckgebirge vor, auch die Gewässerchemie spreche gegen den Standort. Dagegen kommt Bayern in die Diskussion, wo das Granitgestein im Zwischenbericht grundsätzlich als geeignet für ein unterirdisches Atommüll-Lager genannt wird. Insgesamt kommen 90, teils sehr große Regionen in Deutschland für die Endlagerung von Atommüll infrage.

Die Gebiete der Vorauswahl sollen Schritt für Schritt reduziert werden. Dabei wertet die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zunächst bereits bestehende Geodaten aus, anschließend sollen die verbleibenden Standorte überirdisch und schließlich unterirdisch erkundet werden. Im Jahr 2031 soll der Deutsche Bundestag die finale Standortentscheidung treffen. Die Einlagerung der 1.900 Castoren mit extrem radioaktivem Müll soll 2050 beginnen.

Bürger haben kein Vetorecht

Wo das Endlager letztlich entstehen wird, ist abhängig von der Region und ihren Gegebenheiten. Über verschiedene Formate können sich Bürger, Gemeinden und Organisationen in den Prozess einbringen. Ein Vetorecht haben sie nicht. Das sagt auch die Chefin des Umweltausschusses in Berlin, Sylvia Kotting-Uhl (Grüne), aus Karlsruhe:

"Wo das Endlager ist, entscheidet nicht die höchste Akzeptanz oder der größte Widerstand, sondern ausschließlich die wissenschaftlich basierten Kriterien." Sylvia Kotting-Uhl, Chefin des Umweltausschusses

Atommüll-Endlager: Umweltminister rechnet mit Protesten

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zeigte sich nicht überrascht von der Vorauswahl. Salz, Granit und Ton seien als geologische Formationen für einen Endlagerstandort grundsätzlich geeignet. Das gebe es eben auch in Baden-Württemberg, sagte er. Dennoch rechnet Untersteller mit Protesten gegen die Vorauswahl. "Mir ist auch klar, dass es heute einiges an Unruhe geben wird", sagte er dem SWR. Der Prozess zur Suche eines Endlagers nach streng wissenschaftlichen Kriterien sei aber alternativlos. "Gelingt das nicht, glaube ich nicht, dass noch mal die Chance besteht, in Deutschland ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle zu finden".

Die baden-württembergische FDP bezeichnete das bisherige Verfahren als intransparent. "Das ist eine Überraschungstüte", sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Deutschen Presse-Agentur. "Durch die mangelnde Transparenz verspielt die Bundesgesellschaft für Endlagerung die Chance, dass eine solche Suche und ihr Ergebnis auch akzeptiert werden." Ein Endlager könne aber nur durchgesetzt werden, wenn in dem Bundesland und auch in der Region, in der es gebaut werden solle, die Akzeptanz und das Vertrauen der Bevölkerung vorhanden seien.