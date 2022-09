Kretschmann hält Entscheidung zu AKW-Notreserve für richtig

Wie geht ein AKW "in Reserve"?

Die Kontrollstäbe werden in den Reaktorkern eingebracht und unterbrechen die atomare Kettenreaktion. Dadurch verringert sich die Leistung schlagartig, es entsteht weniger Wärme. Denn ein Reaktorkern erzeugt im Grunde nur Hitze, mit der Dampf erzeugt wird, welcher dann Turbinen antreibt. Voraussichtlich am 31. Dezember wird so auch der Betrieb der beiden süddeutschen Atomkraftwerke gestoppt werden. Um einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb zu ermöglichen, werden die Betreiber danach die Brennstäbe im Reaktorkern wohl noch einmal umgruppieren - so wird die restliche Ausbeute optimiert. Denn völlig ausgebrannt wird ein Brennstab in der Regel nicht - es gibt also durchaus eine Reserve. Diese Reserve könnte man durch einen so genannten Streckbetrieb vergrößern, wenn man die Leistung noch in diesem Jahr drosseln würde.