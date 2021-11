per Mail teilen

Experten des Umweltministeriums und der Bundeswehr haben in Karlsruhe geübt, wie sie auf Gefahren durch nukleare Stoffe zu reagieren haben. In konkreten Szenarien wurde zum Beispiel eine radioaktive Verseuchung der Luft durch Terroristen nachgestellt. Nach den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 üben Experten des Landes solche möglichen Ereignisse regelmäßig. Weil radioaktive Stoffe vielfältig sind, werden die Übungen immer wieder angepasst.