Daten abgreifen in Zeiten der Corona-Krise? Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnen vor Betrugsmaschen im Internet.

Wie die Regionaldirektion Baden-Württemberg der BA am Donnerstag mitteilte, erhalten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit aktuell unseriöse Mails, die unter der Adresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt werden. Arbeitgeber werden unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Eine Antwort ist nur per Mail möglich, es ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben.

Bloß nicht antworten

Die BA fordert die Arbeitgeber dazu auf, nicht per Mail Kurzarbeitergeld zu beantragen. Die Behörde bittet weiter darum, die Nachrichten nicht zu beantworten und sie stattdessen umgehend zu löschen.

Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld, so die BA, erhalten Betriebe weiterhin telefonisch unter der zentralen gebührenfreien Hotline für Arbeitgeber unter der Rufnummer 0800 4 5555 20.

Betrug auch beim Thema Soforthilfe

Bereits vor einigen Tagen hatte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) vor Betrügern gewarnt, die Unternehmen in Not bei den Corona-Soforthilfen täuschen wollen. "Im Internet sind Seiten aufgetaucht, auf denen in Bedrängnis geratene Unternehmen aufgefordert werden, das dortige Formular mit Daten zu befüllen und anschließend hochzuladen", schrieb das LKA in einer Pressemitteilung: "Teilweise wurden Unternehmen gezielt telefonisch kontaktiert und explizit auf die entsprechende Seite im Internet hingewiesen. Der Anrufer gab sich dabei als Angehöriger der einzig offiziellen Stelle zur Abwicklung der Soforthilfe aus."

Das LKA stuft diese Vorgehensweise als Vorbereitungshandlung für spätere Betrugsstraftaten ein und warnt davor, persönliche und Unternehmensdaten auf solchen Fake-Seiten im Internet preiszugeben.