Soforthilfen: So geht's

Wer kann Soforthilfen beantragen?

Soforthilfen beantragen können einzelne Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden und massive Liquiditätsengpässe erleiden. Selbstständige Webdesigner oder Künstler zählen dazu. Aber auch beispielsweise die Autowerkstatt, ein kleines IT-Unternehmen oder der Handwerksbetrieb.

Welche Beträge werden ausgezahlt?

Höchstens 9.000 Euro bekommen einzelne Selbstständige oder wer bis zu fünf Mitarbeitende hat. Bis zu 15.000 Euro kriegen Firmen, die bis zu zehn Leute beschäftigen. Und höchstens 30.000 Euro bekommen Unternehmen, die bis zu 50 Beschäftigte haben. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

Wie kann Soforthilfe beantragt werden?

Betroffene können das Formular im Internet herunterladen, auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums, bei der IHK oder der Handwerkskammer. Das Formular wird ausgefüllt und es muss versichert werden, dass man das Geld auch wirklich braucht. Dann wird es ausgedruckt, unterschrieben, wieder eingescannt und an die IHK oder Handwerkskammer geschickt. Dafür muss man auch kein Mitglied sein.

Wie werden die Anträge bearbeitet?

Die zuständige Kammer wird eine Vorprüfung vornehmen. Die landeseigene L-Bank soll das Geld dann in den kommenden Tagen –auszahlen. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Wirtschaftsministeriums.

Auch der Bund plant Soforthilfe. Schließt sich das aus?

Ja, die Soforthilfe kann nicht doppelt beantragt werden. Sobald der Bund am Ende der Woche das Geld für die geplante Soforthilfe freigibt, wird das Land genau dieses verwenden.

Was ist mit Azubis?

Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern können Auszubildende in ihrem Antrag auf Corona-Soforthilfe als Vollzeitstellen anrechnen. Dadurch könnten einige der Unternehmen in eine höhere Förderstufe rutschen, wie "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" in ihren Mittwoch-Ausgaben berichten.

Damit Kurzarbeit nicht zu Lasten von Auszubildenden geht, will das Wirtschaftsministerium außerdem die sogenannte Verbundausbildung finanziell fördern. "Kurzarbeitende Betriebe, die für mindestens vier Wochen Dauer ihre Auszubildenden in einem Partnerbetrieb ausbilden lassen, können ab sofort mit 1.000 Euro gefördert werden", teilte das Ministerium mit.