Anlässlich einer landesweiten Aktionswoche gegen Armut vom 16. bis 20. Oktober will die Liga der Freien Wohlfahrtspflege auf das wachsende Armutsrisiko in Baden-Württemberg aufmerksam machen. In Baden-Württemberg waren 2021 laut Angaben des Sozialministeriums 16,4 Prozent der Menschen armutsgefährdet.