Paritätischer Wohlfahrtsverband: Armut stark angestiegen

Die Zahl der armen Menschen in Baden-Württemberg ist 2021 laut Paritätischem Wohlfahrtsverband auf 1,5 Millionen und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Inflation und steigende Energie- und Lebensmittelpreise belasteten vor allem Geringverdienerinnen und -verdiener und Hartz-IV-Bezieherinnen und -Bezieher. Das Land müsse beispielsweise mit kostenlosen Kita- und Schulmahlzeiten, günstigen Nahverkehrstickets und einem Landesarbeitsprogramm für Arbeitslose dagegen angehen, so die Forderung des Paritätischen. Nach jüngsten Angaben des Statistischen Landesamts hat jede und jeder sechste Bürgerin und Bürger im Land monatlich weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung und gilt damit als armutsgefährdet. Besonders armutsgefährdet sind demnach Arbeitslose und Alleinerziehende. Auch Personen in Haushalten mit drei oder mehr Kindern haben ein mehr als doppelt so hohes Armutsrisiko wie die Gesamtbevölkerung. Das mittlere monatliche Einkommen - der sogenannte Median - lag laut Statistik 2021 bei 2.034 Euro. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 1.220 Euro pro Monat hat. Bei einem Haushalt von zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegt das armutgefährdende Einkommen bei unter 2.563 Euro.