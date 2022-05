Jeder Sechste war 2021 armutsgefährdet

Die Armutsgefährdung in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr im bundesweiten Durchschnitt gelegen. Rund 16 Prozent der Menschen im Land seien von Geldnot bedroht gewesen, teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Als armutsgefährdet gilt, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung des Bundeslandes auskommen muss. Bundesweit liegt die Quote bei 17 Prozent. Besonders häufig armutsgefährdet waren den Angaben zufolge Arbeitslose und Alleinerziehende (beide 45 Prozent). Auch Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau sowie mit drei und mehr Kindern hatten ein erhöhtes Armutsrisiko, heißt es in der Mitteilung. Hingegen hatten Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen und Angestellte ein besonders niedriges Risiko, in Geldnöte zu geraten. Von den Selbständigen waren 2021 in Baden-Württemberg knapp 13 Prozent armutsgefährdet.