Corona hat viele Menschen im Land in schwierige Arbeitsverhältnisse gezwungen. Vor allem junge Menschen und geringfügig Beschäftigte sind betroffen. Sozialverbände schlagen Alarm.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg warnt vor einer Verschärfung der Armut nach der Corona-Pandemie. Laut Statistischem Landesamt sei fast jeder sechste Mensch in Baden-Württemberg armutsgefährdet, teilte der Verband in Stuttgart zum Auftakt einer landesweiten Aktionswoche "Armut bedroht Alle" mit.

Junge verpassen Berufseinstieg

Die prekäre Situation betreffe vor allem geringfügig Beschäftigte sowie junge Menschen, die coronabedingt nicht den Einstieg ins Berufsleben finden. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen nehme massiv zu. Durch Corona zeigten sich "jahrelang verdrängte Probleme, von der Wohnraumversorgung einkommensschwacher Haushalte bis hin zur Bildungsungerechtigkeit", sagte Deborah Castello von der Stabsstelle Grundsatzfragen und Lobbyarbeit beim Verband.

"Corona hat auf soziale Schieflagen wie ein Brennglas gewirkt."

Wann man durch Armut gefährdet ist

Eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 Prozent des Durschnittseinkommens aller Bürgerinnen und Bürger verfügt. In Baden-Württemberg lag diese kritische Schwelle laut Statistischem Landesamt im Jahr 2019 bei 1.167 Euro - wer weniger netto zur Verfügung hat, gilt als gefährdet. In Baden-Württemberg ist dieser Wert bundesweit am höchsten. Für Gesamtdeutschland lag er 2019 bei 1.074 Euro.

Das fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband

Auf Bundesebene sei eine bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze in Hartz IV und der Altersgrundsicherung nötig, so Castello vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Sätze müssten auf mindestens 644 Euro angehoben werden, rechnet der Verband vor. Auch brauche es einen sozialen Arbeitsmarkt für alle sowie die Einführung einer Kindergrundsicherung. Außerdem müssten die Arbeitslosen- und Rentenversicherung reformiert werden. Der Verband begrüßte das Vorhaben der Landesregierung, eine Kommission einzusetzen, die sich der Abmilderung der Corona-Folgen widmet. Die Regierung will dabei insbesondere Kinder, Jugendliche und Familien in den Blick nehmen. Dabei sei aber eine Beteiligung der Wohlfahrtsverbände nötig, so der Paritätische weiter.

Ruf nach kostenlosem Internetzugang

Auch die Ausgrenzung armer Menschen vom Internet stößt auf massive Kritik. Kostenloser öffentlicher Internetzugang müsse zum Teil der Daseinsvorsorge werden, forderte Heiner Heizmann von der Landesarmutskonferenz in Stuttgart bei der Eröffnung der Aktionswoche gegen Armut. Außerdem müssten digitale Endgeräte für Kinder und Jugendliche zur Grundausstattung gehören. "Armut grenzt aus, auch digital", so Heizmann.

Veranstaltungen im ganzen Land

Die Aktionswoche "Armut bedroht alle" läuft noch bis Freitag, 22. Oktober. Im ganzen Land finden Veranstaltungen statt, die sich den sozialen Folgen der Pandemie widmen.