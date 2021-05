Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will den Wirtschaftsexperten Friedrich Merz (CDU) in sein Wahlkampfteam holen. Das gab Laschet am Dienstagabend bei einer Video-Schalte mit der baden-württembergischen CDU bekannt. Mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz könne Merz entscheidend dabei helfen, die gewaltigen Herausforderungen für Deutschland nach der Corona-Pandemie zu meistern, so Laschet. Der frühere Unions-Fraktionschef Merz ist in der CDU Baden-Württemberg sehr beliebt. Schon im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz hatte sich die Landes-CDU in großen Teilen gegen Armin Laschet gestellt und dessen Konkurrenten Friedrich Merz gestützt.