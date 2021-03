Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die umstrittene "Osterruhe" am Mittwoch zurückgenommen, es bleibt die so genannte Notbremse als Instrument, um die dritte Corona-Welle zu brechen. Sie soll bei allen Kreisen mit einer Inzidenz über 100 greifen. Und die Zahlen in Baden-Württemberg steigen weiter. Was genau bedeutet diese Notbremse eigentlich? mehr...