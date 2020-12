per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg sinkt weiter. Im November waren laut der baden-württembergischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 266.888 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 7.383 Personen weniger als im Oktober 2020 und knapp über 22.400 weniger als im September 2020. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Nachdem die Arbeitslosenzahlen seit Beginn der Corona-Pandemie im März bis August 2020 monatlich angestiegen waren, sind sie nun im dritten Monat in Folge leicht rückläufig. "Trotz der rückläufigen Zahlen spiegelt der Arbeitsmarkt im November noch nicht die aktuellen Auswirkungen des Teil-Lockdowns wider", so Christian Rauch, Geschäftsführer der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit. "Wir müssen beobachten, wie sich die grundsätzlich positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt weiter fortsetzen."