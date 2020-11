Den zweiten Monat in Folge ist die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg leicht zurückgegangen - trotz Corona-Krise. Im Oktober waren in Baden-Württemberg 274.271 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren knapp über 15.000 Personen weniger als im September. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ging um 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat auf 3,8 Prozent zurück. Baden-Württembergs Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mahnte in Hinblick auf die bevorstehenden Corona-Maßnahmen zu wenig Euphorie: "Der leichte Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt ist angesichts des bevorstehenden Teil-Lockdowns äußerst fragil", sagte sie am Donnerstag. Man dürfe die Menschen mit mit diesen massiven Einschnitten nicht alleine lassen und müsse um jeden Arbeitsplatz kämpfen, so Hoffmeister-Kraut weiter.