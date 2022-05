Zahl der Arbeitslosen auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2019

Immer weniger Menschen in Baden-Württemberg sind arbeitslos. Das geht aus den Arbeitsmarktdaten des Landes für den Monat April hervor. In diesem Monat waren insgesamt 209.080 Menschen im Land ohne Arbeit. Im Jahr 2021 waren im April noch 56.181 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Auch im Vergleich zum März 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken, um 3.794. Durch den Rückgang der Arbeitslosenzahlen sinkt auch die Arbeitslosenquote im Land auf 3,3 Prozent. Baden-Württembergs Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigte sich auf Grund der Stabilität des Arbeitsmarkts erfreut: "Die Zahl der Arbeitslosen ist auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2019", so die Ministerin. Die Arbeitskräftenachfrage in Baden-Württemberg ist so hoch wie zuletzt im Juli 2019. Im April 2022 waren 111.352 offene Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, 35.414 Stellen mehr als vor einem Jahr. "Über 111.000 offene Stellen im Land zeugen von einer hohen Nachfrage und guten Beschäftigungschancen", so Hoffmeister-Kraut. "Leider wird aber auch deutlich, dass es für die Betriebe in manchen Bereichen immer schwieriger wird, die benötigten Fachkräfte zu finden", so die Ministerin.