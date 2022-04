Arbeitsmarkt: Weniger Menschen im Land ohne Job

Die Stabilisierung am Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg setzt sich fort: Im März 2022 sinkt die Arbeitslosenquote erneut auf 3,4 Prozent. In diesem Monat waren im Land 212.874 Menschen arbeitslos gemeldet, 6.032 und damit 2,8 Prozent weniger als im Februar. Trotz eines leichten Rückgangs bei den gemeldeten Arbeitsstellen bewegt sich die Nachfrage nach Fachkräften weiter auf einem hohen Niveau. Im Vergleich zum März 2021, als die Wirtschaft noch vom zweiten Corona-Lockdown betroffen war, ist die Nachfrage überall gewachsen. Langzeitarbeitslose - also Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind - profitieren von diesem positiven Trend nur gering. Zwar nimmt die Anzahl der Langzeitarbeitslosen im März um 1.882 Menschen ab, jedoch liegt der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen weiterhin mit 34,8 Prozent über dem Vorjahresniveau (März 2021: 30,3 Prozent). Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen noch keinen Effekt des Krieges in der Ukraine. Der Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit hat jedoch eine Seite als Hintergrundinformation, was der Krieg für den Arbeitsmarkt bedeuten könnte, eingerichtet.