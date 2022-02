Zahl der Arbeitslosen im Januar leicht gestiegen

per Mail teilen

Nach einen Rückgang Ende des vergangenen Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im Januar wieder gestiegen. Arbeitslos gemeldet waren rund 224.700 Menschen und damit etwa 12.400 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg im Vormonatsvergleich um 0,2 Punkte auf 3,6 Prozent. Im Januar 2021 hatte sie noch 4,5 Prozent betragen. Stichtag für die Erhebung der Daten war der 13. Januar. Ungeachtet hoher Inzidenzwerte in der Pandemie habe sich der Arbeitsmarkt im Januar als robust erwiesen, resümierte die Arbeitsagentur. Die Kurzarbeit nehme wieder zu und sei "der rettende Anker für viele Beschäftigte".