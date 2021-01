Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg hat diesen Monat saisonbedingt zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen geht im Januar üblicherweise nach oben, da zum Beispiel auf dem Bau weniger gearbeitet wird. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 4,5 Prozent. Im Januar 2020 lag sie noch bei 3,5 Prozent. Das sei trotzdem ein saisontypischer Anstieg, so Christian Rauch von der Arbeitsagentur Baden-Württemberg am Freitag. Der zweite Lockdown zeige noch keine Auswirkungen. Vor allem Hotels, Gastronomie und Einzelhandel würden auf staatliche Unterstützung setzen und ihre Beschäftigten halten. Die höchste Arbeitslosenquote im Land verzeichnet Mannheim mit 7,8 Prozent. In Biberach ist sie mit 2,9 Prozent am niedrigsten. Auch die Kurzarbeit hat wieder zugenommen: Im Januar meldeten die Unternehmen im Land für fast 92.000 Beschäftigte Kurzarbeit an. Wie viele davon tatsächlich in Kurzarbeit waren, kann allerdings erst im Frühjahr festgestellt werden.