Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Juli zum sechsten Mal in Folge gesunken. Das ist zumindest für die Saison unüblich. So wurden im Juli rund 242.000 Menschen im Land als arbeitslos registriert, das waren fast 4.600 weniger als im Juni. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 3,8 Prozent. Zum Vergleich: 2020 waren im Juli mehr als 280.000 Menschen im Land ohne Job, die Quote lag damals bei 4,5 Prozent. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigte sich erfreut: "Dieser neue Tiefststand während der Corona-Krise stimmt mich optimistisch." Als Gründe für den weiteren Rückgang nennt die Arbeitsagentur zum einen Corona-Nachholeffekte, die durch die Lockerungen in der Pandemiepolitik ausgelöst wurden. Zum anderen hätten viele Arbeitslose an Weiterbildungen teilgenommen und tauchten deshalb nicht in der Statistik auf. Die Betriebe melden weiter einen großen Bedarf an Arbeitskräften. Aktuell gibt es 22 Prozent mehr offene Stellen als im Vormonat. Außerdem sind noch viele Ausbildungsplätze für das neue Lehrjahr ab September frei.