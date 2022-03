Arbeitslosigkeit im Februar "ungewöhnlich stark" gesunken

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar gesunken. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit spricht von einem "ungewöhnlich starken" Rückgang. Demnach waren in Baden-Württemberg knapp 219.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind in etwa so viele wie im Februar 2020, vor Beginn der Pandemie. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Januar leicht auf 3,5 Prozent. Die Wirtschaft erhole sich von den Folgen der Corona-Pandemie, so die Arbeitsagentur, das zeige die hohe Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen. Besonders im Maschinenbau, aber auch im Einzelhandel, dem Gastgewerbe und der Zeitarbeit würden Arbeitskräfte gesucht, hieß es. Allerdings passten Ausschreibungen und Bewerber nicht immer gut zusammen, denn die meisten Unternehmen bräuchten Fachkräfte, während viele Arbeitslose auf der Suche nach Helferstellen seien. Welche Folgen der Krieg in der Ukraine haben werde, sei noch nicht abzuschätzen. Er bringe aber neue Unsicherheiten für Betriebe und den Arbeitsmarkt mit sich, warnt die baden-württembergische Arbeitsagentur.