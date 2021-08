Im August 2021 stieg die Arbeitslosenquote minimal um 0,1 Prozent auf 3,9 Prozent im Vergleich zum Juli 2021 an. Insgesamt liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 247.209. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 4,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist dafür gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent gestiegen (Zum Vergleich im August 2020: 4,8 Prozent). Zudem sollen sich weniger junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz beworben haben. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosenquote von Juli zu August sei laut Arbeitsagentur üblich, da im Sommer viele Verträge auslaufen. Außerdem sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen leicht zurückgegangen. Christian Rauch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, sieht zwei Herausforderungen. "Das ist zum einen die Unterstützung der Langzeitarbeitslosen bei der Rückkehr ins Berufsleben", sagte er. "Zum anderen gilt es, Überzeugungsarbeit in Sachen Ausbildung zu leisten." In Baden-Württemberg sei außerdem die Kurzarbeit seit Jahresbeginn gesunken.