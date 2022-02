"Recht auf arbeitsfrei" an Fasching?

Viele Arbeitgeber geben ihren Beschäftigten an Rosenmontag oder Faschingsdienstag frei. Aber: Gibt es darauf einen Anspruch? Und was ist, wenn Umzüge und Feiern wegen Corona ausfallen?

Grundsatz: Normale Arbeitstage

Egal, ob man das verrückte Treiben Fasching, Karneval oder Fassnacht nennt: Der als "Weiberfastnacht" bekannte Donnerstag vor dem Rosenmontag, der Rosenmontag selbst und der Faschingsdienstag sind grundsätzlich normale Arbeitstage. Denn in keinem deutschen Bundesland, nicht einmal in den traditionellen Karnevalshochburgen, sind diese Tage als gesetzliche Feiertage (und damit als arbeitsfreie Tage) festgelegt.

Dennoch ist es in vielen Unternehmen üblich, dass Arbeitnehmer an den Faschingstagen zumindest einen halben oder einen ganzen Tag bezahlt frei bekommen, ohne dass sie Urlaub nehmen müssen.

Anspruch nur in begrenzten Fällen

Einen rechtlichen Anspruch auf "arbeitsfrei" gibt es aber nur, wenn es vereinbart ist. Man sollte also in seinen Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder gegebenenfalls in die Betriebsvereinbarung schauen, ob dazu etwas geregelt ist.

Ist das nicht der Fall, könnte es dennoch eine Möglichkeit geben, frei zu bekommen, ohne Urlaub nehmen zu müssen. Nämlich dann, wenn der Arbeitgeber in den vergangenen Jahren seiner Belegschaft immer bezahlt frei gegeben hat, ohne zu sagen, in den kommenden Jahren könne das wieder anders sein. Dann dürfe sich der Arbeitnehmer – so sagen es die Gerichte – darauf verlassen, dass er auch in den kommenden Jahren frei bekommt. Man nennt das "betriebliche Übung", auf die sich grundsätzlich sogar neu eingestellte Mitarbeiter berufen können.

Hat der Arbeitgeber aber zum Beispiel erklärt: "Ich gebe dieses Jahr am Rosenmontag frei, behalte mir aber ausdrücklich vor, das im nächsten Jahr nicht mehr zu tun", dann kann sich der Arbeitnehmer nicht auf dieses „Gewohnheitsrecht“ stützen. Er muss dann Urlaub nehmen, dem der Arbeitgeber zustimmen muss. Wer einfach so "krankfeiert", dem kann eine Abmahnung oder schlimmstenfalls die Kündigung drohen.

Sonderfall Corona?

2022 fallen – wie schon im Jahr zuvor – vielerorts Faschingsveranstaltungen und -umzüge wegen der Corona-Pandemie aus. Kann der Arbeitgeber dann sagen: "Es finden ja keine Umzüge und Feiern statt, deshalb muss ich nicht frei geben, auch wenn ich es die letzten Jahre immer getan habe?"

Hier muss man unterscheiden: Hat der Arbeitgeber – wie schon erläutert – sich eine andere Entscheidung für die Folgejahre ausdrücklich vorbehalten, dürfte er frei bestimmen können, ob er der Belegschaft frei gibt.

Fehlt ein solcher Vorbehalt, ist nicht eindeutig, ob man ein "Recht auf Freistellung" hat oder nicht.

Einen Anhaltspunkt geben Gerichtsentscheidungen aus dem Jahr 1991. Auch damals, während des Zweiten Golfkrieges, fielen Faschingsveranstaltungen aus. Trotzdem wollten Arbeitnehmer "faschingsfrei" bekommen. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Az.: 7 Ta 50/91) gab ihnen Recht und sagte: Man bekommt selbst dann frei, wenn der Faschingsumzug an diesem Tag ausfällt. Das Landesarbeitsgericht Köln (Az.: 13 (6) Sa 532/91) sah das anders: Wenn der Arbeitgeber an Faschingstagen frei gebe, dann tue er das, damit der Arbeitnehmer der "Pflege des heimatlichen Brauchtums" nachgehen könne. Fällt aber der Umzug aus, so entfalle der Zweck der Freistellung.

Wie Gerichte das bei Corona beurteilen würden, ist offen und noch nicht abschließend geklärt.

Andere Maßstäbe im öffentlichen Dienst

Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst gelten nach dem Bundesarbeitsgericht andere Maßstäbe. Ihnen sei nämlich bekannt, dass der Arbeitgeber nur das gewähren will, wozu er auch rechtlich verpflichtet ist – dazu gehörten aber beispielsweise nicht freiwillig gewährte freie Tage.

Die betriebliche Übung, aus der sich ein "Recht auf arbeitsfrei" ergeben könnte, greife deshalb hier nicht. Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, bekommt also grundsätzlich nur dann frei, wenn es vereinbart ist.