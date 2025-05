Arbeiter will in Landtag

per Mail teilen

Erst Abi, dann Studium und vielleicht noch einen Doktortitel: Akademiker dominieren den baden-württembergischen Landtag. Abgeordnete, die "nur" eine Ausbildung haben, sind rar. Was das für die Politik bedeutet.

Ingo Bauer (CDU) will 2026 als Abgeordneter in den Landtag einziehen. Seine Biografie ist aber ganz anders als die eines durchschnittlichen Berufspolitikers. Denn er ist gelernter Kfz-Mechaniker, fährt als Busfahrer durch halb Europa und lebt in einem Ort im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) mit 7.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Bei seiner Arbeit erfährt Ingo Bauer, wo der Schuh bei den Menschen drückt.

Als Busfahrer haben wir immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte unserer Fahrgäste.

Seinen Fahrerplatz würde er auch gegen einen Sitz im neuen Landtag eintauschen. Seine Kandidatur für den Wahlkreis Freiburg I - der sich vom Freiburger Osten bis nach Bonndorf im Schwarzwald zieht - steht auf jeden Fall fest. Dafür bringe er auch wirtschaftliches Knowhow als selbstständiger Busunternehmer mit. Seit 20 Jahren engagiert er sich zudem in der Kommunalpolitik und hat gelernt, Dinge unkompliziert zu lösen. Er sieht sich selbst als jemand von der "Basis".