Hohe Temperaturen haben am Mittwoch vielen Menschen zu schaffen gemacht - nicht so Gebäudereiniger Jose Sanchez und seinen Kolleginnen und Kollegen. Sie sind daran gewöhnt, Sonne und hohen Temperaturen ausgesetzt zu sein. Bei 31 Grad und Sonnenschein haben sie die Fassade eines Hotels in Stuttgart gereinigt. Wasser war nicht nur zum Fenster putzen, sondern auch zum Trinken wichtig, ebenso wie Sonnencreme.