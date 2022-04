Badener Grüne fühlten sich bei Landesjubiläum vergessen

Acht badische Landtagsabgeordnete der Grünen haben laut Presseberichten in einem Brief die Parteikollegin und Landtagspräsidentin Muhterem Aras scharf kritisiert. Sie seien zu einer Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen von Baden-Württemberg nicht eingeladen worden. Gemeint ist die Lesung und Diskussionsrunde "Wer wir sind! Wer sind wir?" am 27. April in Stuttgart. Dazu haben unter anderem der Landtag und der Schwäbische Heimatbund eingeladen. Die Landesvereinigung Baden hatte sich laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) und der Bild empört gezeigt, dass nur württembergische Organisationen beteiligt seien. Es entstehe der Verdacht, dass die Landespolitik "zentralistisch, schwäbisch denkt", hieß es laut dpa. Am Schreiben beteiligte Abgeordnete versicherten dem SWR, Aras habe mittlerweile das Missverständnis ausgeräumt. Das Antwortschreiben der Landtagspräsidentin an ihre Parteikollegen liegt dem SWR vor. Darin schreibt Aras, sie bedauere, dass "wir nicht ausreichend differenziert haben zwischen dieser lokalen Tagung mit mittelbarem Bezug zum Jubiläum und dem Festakt des Landtags." Die eigentliche Landtagsjubiläumsveranstaltung sei am 4. Mai - mit badischer Beteiligung, so die Grünen-Politikerin.