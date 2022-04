per Mail teilen

Nein, es ist kein Aprilscherz: Der Winter ist nach Baden-Württemberg zurückgekehrt - nicht nur in hohen Lagen schneit es. Der DWD warnte am Freitag vor glatten Straßen.

Mit Schnee und Kälte beginnt der April in Baden-Württemberg nach schon fast sommerlichen Tagen im März. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb gab es schon am Freitagmorgen Neuschnee, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Winterliches Wetter gab es heute auch in Meßstetten (Zollernalbkreis). SWR Harry Röhrle

Glättegefahr in BW und ganz Deutschland

Bis zum Abend können den Angaben zufolge vor allem im Nordosten Baden-Württembergs in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. In weiten Teilen des Landes soll es dann in der Nacht zum Samstag schneien. Schon auf 200 Meter Höhe könne es weiß werden.

Durch Schnee und überfrierende Nässe könne es auch zu glatten Straßen in Baden-Württemberg kommen, teilte ein Sprecher des DWD mit. Besonders am Morgen solle man daher vorsichtig fahren.

Auch auf dieser Landstraße im Kreis Göppingen herrschte Glättegefahr. Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Obstbauern in Baden-Württemberg fürchten Forstschäden

Bis zu minus sechs Grad könnte es laut DWD in der Nacht zum Sonntag geben. Gerade der Frost sei für viele Pflanzen, die schon in Blüte stehen, ein großes Problem. Obstbauern fürchten daher um ihre Ernte.

Besonders bei bodennahen Gewächsen, wie beispielsweise den Erdbeeren, seien Frostschäden wahrscheinlich. Birnen- und Apfelbäume hingegen könnten die späten Fröste durchaus verkraften.