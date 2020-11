per Mail teilen

In Vorbereitung auf die Weihnachtsfeiertage hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Bevölkerung aufgerufen, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben. Schließlich soll das Weihnachtsfest keine neue Infektionswelle auslösen, so Kretschmann.