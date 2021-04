Baden-Württemberg befindet sich mitten in der dritten Corona-Welle, die Inzidenz steigt stetig an. Befürchtungen vor einer Überbelastung der Kliniken werden laut.

Seit März 2020 arbeiteten die Beschäftigten auf den Intensivstationen "hoch professionell unter andauernd enormem Druck", ohne echte Erholungspausen und unter hohem Infektionsrisiko. So heißt es in einem Aufruf, den die Ärztevertretung Marburger Bund und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch in Stuttgart veröffentlicht haben. Die Beschäftigten auf den Intensivstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser haben sich deswegen nun mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung gewandt:

"Bleiben Sie über Ostern zu Hause und reduzieren Sie ihre Kontakte auf das absolut Notwendige. Sorgen Sie so dafür, dass die dritte Welle beherrschbar bleibt." Aufruf der Ärztevertretung Marburger Bund und der Gewerkschaft Verdi

Eine Überlastung in den Kliniken sei absehbar, hieß es weiter. Dramatisch sei, dass es auch in den Zeiten zwischen den Pandemie-Wellen keine Entspannung der kritischen Lage geben konnte, da dringend notwendige planbare Eingriffe nachgeholt wurden.

Frank Joachim Reuther, Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg des Marburger Bundes, warnte: "Wenn nach der Pandemie noch gesunde und einsatzfähige Beschäftigte auf den Intensivstationen zur Verfügung stehen sollen, dann muss jetzt alles dafür getan werden, um die Infektionszahlen in Grenzen zu halten und wieder nach unten zu bringen." Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften fordern von der Landesregierung "wirksame und gerecht verteilte Maßnahmen für die nächsten zwei Wochen, um eine Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden". Der Bundesgesundheitsminister müsse "umgehend mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Personalbemessung für genügend Personal sorgen."