In Baden-Württemberg ist bislang der 22. Dezember (Dienstag) der letzte Schultag. Jetzt sollen die Schüler bereits am 18. Dezember (Freitag) in die Ferien entlassen werden. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart am Dienstag bekannt gegeben.