Apotheken in Baden-Württemberg starten mit Corona-Impfungen

Ab Dienstag können auch Apotheken in Baden-Württemberg Corona-Impfungen verabreichen - theoretisch. Doch nur wenige sind von Anfang an dabei.

Die Apotheken in Baden-Württemberg starten ab Dienstag mit Corona-Impfungen, wie ein Sprecher des Landesapothekerverbands in Stuttgart mitteilte. Möglich macht das eine Änderung der Coronavirus-Impfverordnung durch den Bund. Damit erhalten Arztpraxen, regionale Impfstütztpunkte und mobile Impfteams Unterstützung bei der Impfkampagne, heißt es aus dem baden-württembergischen Sozialministerium. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Zahn- oder Tierarztpraxen das Angebot erweitern.

Apotheken im Land sind auf Impfangebot vorbereitet

An den Schulungen dazu haben laut Landesapothekenkammer rund 900 Apothekerinnen und Apotheker teilgenommen, rund 380 haben die Schulungen bereits komplett abgeschlossen. Die notwendigen Unterlagen, um Impfstoff bestellen zu können, hätten schon rund 150 Apotheken beantragt, teilte eine Sprecherin mit. "Die Rückmeldungen und Stimmungen, die bisher bei uns ankommen sind durchweg motiviert", so die Sprecherin zum SWR.

Fehlendes Personal infolge von Isolation und Quarantäne oder fehlende Räume könnten laut Apothekerverband Gründe dafür sein, dass Apotheken keine Impfungen anbieten. Die Apothekerinnen und Apotheker rechneten zu Beginn noch nicht mit großer Nachfrage, sagte die Sprecherin. Insbesondere im städtischen Bereich dürfe das Interesse verhalten sein, weil es dort auch viele andere Impfangebote gebe. Viele Fragen rund um die Impfung in Apotheken beantworten wir hier:

Von den Apotheken werden laut Landesapothekerverband alle auf dem Markt zugelassenen Impfstoffe verimpft. Die Ausnahme bildet der Kinderimpfstoff von BioNTech und Pfizer, da Kinder erst ab 12 Jahren in den Apotheken geimpft werden dürfen.

Der Novavax-Impfstoff soll erst ab dem 21. Februar verfügbar sein. "Ob alle Leistungserbringer auf Novavax zugreifen können, ist noch nicht absehbar", so die Sprecherin der Landeapothekerkammer.

Welche Apotheken im Land Corona-Impfungen anbieten, erfahren Interessierte ab Dienstag auf einer eigenen Webseite der Landesapothekenkammer. Auf der Seite des Bundesverbands Deutscher Apothekerverbände heißt es, dass die Suchfunktion permanent aktualisiert wird.

Diese Frage sei leider nicht so einfach zu beantworten, teilte eine Sprecherin der Landesapothekerkammer dem SWR mit. "Auf unserem Portal sind einige Apotheken eingetragen, die ihr Impfangebot sichtbar gemacht haben. Diese Eintragungen sind allerdings freiwillig und eventuell nicht vollständig", erklärte sie.

Die Apothekerinnen und Apotheker wurden bei Fortbildungen auf die Impfungen vorbereitet und sind nach Angaben des Sprechers des Apothekerverbands auch geschult im Umgang mit möglichen Impfreaktionen.

Ja, denn die Meldesoftware könnte für Verzögerungen beim Impfstart sorgen. Die Apotheken müssen ihre täglichen Impfungen über das digitale Impfmonitoring an das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin melden. Ob das System in den Apotheken bis zum geplanten Start am Dienstag funktionieren wird, war zunächst noch unklar.

Gesundheitsminister Lucha rief erneut zur Impfung auf

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gab sich zuversichtlich und kündigte am Sonntag den Impfstart in Apotheken für den 8. Februar an. "Ich fordere jeden einzelnen noch nicht geimpften Erwachsenen auf, sich dieser Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu stellen und sich jetzt schnell impfen zu lassen", sagte der Grünen-Politiker demnach. Es gebe ausreichend Impfstoff und freie Termine. Lucha sieht das Angebot als Möglichkeit einer langfristigen, tragfähigen Versorgung beim Impfen.