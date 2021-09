Stichprobe zu Apotheken-Notdiensten: Baden-Württemberg ist gut versorgt

Bei der Versorgung mit Notdienstapotheken schneidet Baden-Württemberg im Ländervergleich gut ab. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Stichprobe der ADAC. Demnach legten die Prüfer im Schnitt 12,4 Kilometer zurück, um an die benötigen Medikamente zu kommen. Nur in Rheinland-Pfalz (11,8 Kilometer) und in Bayern (11,9 Kilometer) waren die Distanzen kürzer. Damit erfüllt Baden-Württemberg die Einschätzung deutscher Verwaltungsgerichte, die maximal 15 Kilometer als angemessen halten. Allerdings gab es auch kritische Ausreißer. Die längste Strecke müssen Einwohner in Wieden (Kreis Lörrach) mit 23,6 Kilometern zurücklegen. Nur wenig kürzer war es in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) mit 22,1 Kilometer und Höchenschwand (Kreis Waldshut) mit 19,3 Kilometer. Die durchschnittlich geringste Distanz ergab sich in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis): Hier betrug die Entfernung zum Notdienst nur 3,8 Kilometer von der Heimatadresse.