Die Obstbauern am Bodensee untersuchen in einem eigenen Kompetenz-Zentrum die Folgen des Klimawandels für ihre Branche. Erst in den vergangenen Tagen bekam das wichtigste Apfel-Anbaugebiet in Baden-Württemberg zu spüren, das die Bäume wegen der milden Winter immer früher blühen. Das macht sie anfällig für Frostschäden.