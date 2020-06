Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hat gegen die AOK Baden-Württemberg ein Bußgeld von 1,2 Millionen Euro verhängt. Die Krankenkasse habe Daten aus Gewinnspielen zweckentfremdet, sagte er dem SWR.

Die AOK Baden-Württemberg hat demnach über mehrere Jahre Gewinnspiele veranstaltet, auch um neue Kunden zu gewinnen. Dabei hat die Krankenkasse Daten aus den Gewinnspielen für Werbung verwendet – was in Ordnung ist, wenn die Teilnehmer einwilligen. Das war hier aber in mehr als 500 Fällen nicht der Fall, so der Landesdatenschutzbeauftragte Brink.

Kontaktdaten verwendet

Es sei dabei um Kontaktdaten gegangen, und auch um die Frage, bei welcher Krankenkasse die Teilnehmer versichert waren. Versichertendaten seien aber nicht betroffen gewesen. Aufgefallen seien die Vorgänge durch Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Bußgeld von 1,2 Millionen Euro ist laut Brink das höchste, das in Baden-Württemberg bislang wegen Datenschutzverstößen verhängt worden ist. Inzwischen habe die AOK die Weichen für einen besseren Datenschutz gestellt.