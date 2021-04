Landtagsdirektor Berthold Frieß plant, den Ex-AfD-Abgeordneten Heinrich Fiechtner wegen Beleidigung anzuzeigen. Ein Sprecher des Landtags sagte, es sei das Wort "Ratte" gefallen.

Der Direktor des Landtags von Baden-Württemberg, Berthold Frieß (Grüne), will sich laut SWR-Informationen gegen Aussagen des früheren AfD-Abgeordneten Heinrich Fiechtner wehren. Der 60-Jährige soll am Karsamstag am Rande der "Querdenken"-Demo in Stuttgart den Landtagsdirektor gegenüber zwei Polizisten als eine "antidemokratische Ratte" bezeichnet haben. Beide Polizisten sollen daraufhin gelacht haben. Einer der beiden war demnach der Leiter des Objektschutzes, der auch für den Landtag zuständig ist.

Fiechtner wurde mehrmals aus dem Plenarsaal geführt

Heinrich Fiechtner (parteilos) hatte im Landtag immer wieder versucht, durch gezielte Provokationen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mehrfach war er deswegen bereits von Polizisten aus dem Plenarsaal geführt worden. Zuletzt erklärte die Vizepräsidentin des Landtags, Sabine Kurz (CDU), man tue Fiechtner nicht mehr "den Gefallen", auf jede seiner Provokationen mit harten Maßnahmen zu regieren. Man wolle ihm nicht noch zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Fiechtner ist bei den Landtagswahlen 2021 nicht mehr in den Landtag gewählt worden.